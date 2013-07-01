Путін думає, що спецслужби США могли прослуховувати диппредставництва РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії сказав на прес-конференції в Москві, коментуючи інформацію ЗМІ про прослуховування спецслужбами США офісів органів влади ЄС.

«Те, що союзники один одного підслуховують, - це не наша справа. Нехай вони займаються тим, чим хочуть. Ця інформація від пана Сноудена, наскільки я розумію. У цій інформації нічого про спроби прослуховування російських офіційних представництв немає. Я не виключаю, що це можливо. Такі докази у нас самих раніше були. Мені не хотілося б у це заглиблюватися. Це справа для оцінки на професійному рівні», - сказав Путін.

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За його словами, достовірно невідомо, хто кого прослуховував.

Путін відзначив, що спецслужби США працюють глобально і у них можуть бути відомчі інтереси.

«Доручаєш комусь підглядати, а вони підслуховують. Пошлеш підслуховувати, вони підглядають. Хай колеги самі між собою розберуться, хто має рацію, хто винен і як з цим боротися», - сказав Президент РФ.

Як повідомляв УНІАН 1 липня, Європейський Союз з'ясовує у США правдивість повідомлень про стеження в офісах ЄС, говориться в заяві Верховного представника ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон.

«Європейський Союз знає про повідомлення у пресі щодо того, що приміщення ЄС перебувають під спостереженням. Як тільки ми побачили ці повідомлення, Європейська служба зовнішніх дій зв'язалася з представниками влади США у Вашингтоні та в Брюсселі для одержання пояснень щодо таких звинувачень», - наголошується в заяві.

Ештон повідомила, що влада США заявила про проведення перевірки цієї інформації.

У свою чергу Президент Європарламенту Мартін Шульц також висловив стурбованість з приводу повідомлень ЗМІ про стеження в приміщеннях європейських інститутів.

«Якщо звинувачення будуть доведені - це буде надзвичайно серйозне питання, що має серйозні наслідки для відносин США-ЄС», - відзначив Президент Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, німецький журнал Der Spiegel написав, що приміщення європейських інститутів прослуховували спецслужби США. Видання відзначало, що Агентство національної безпеки США прослуховувало телефонні розмови і проглядало листування в Інтернеті.