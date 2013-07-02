Іванішвілі розповів, чому не хоче бути президентом Грузії

"Я вирішив піти з політики незабаром після завершення президентських виборів. Тому я не балотуюся в президенти, однак, є й інша причина - за конституцією пост прем'єра набагато важливіший, ніж президентський", - заявив Іванішвілі в інтерв'ю Deutsche Welle, повідомляє Грузія-Онлайн.

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Іванішвілі також оцінив кандидата від своєї коаліції Грузинська мрія на пост президента, назвавши його досвідченим, освіченим, креативним і командним гравцем.

"Що стосується кандидатури Георгія Маргвелашвілі, він має всі якості, необхідні для гідного президентства. Він освічений, досвідчений, хороший менеджер, креативний, хороший друг і командний гравець, любить свою країну і ця посада не буде для нього примхою. Для мене також важливо, що на відміну від інших, після закінчення терміну повноважень Маргвелашвілі не буде чіплятися за крісло. Думаю, за кілька місяців, що залишилися до президентських виборів, суспільство його добре пізнає. Крім того, Маргвелашвілі допоможе і популярність нашої коаліції", - заявив Іванішвілі.