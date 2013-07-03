У Німеччині потяг зіткнувся з вантажівкою: 26 постраждалих (фото)

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт місцевого видання Giessener Anzeiger.

За даними поліції, у результаті інциденту постраждали 26 осіб, зокрема водій вантажівки. У потягу у момент аварії перебували 140 пасажирів, серед яких були діти. Як пише видання, життю потерпілих ніщо не загрожує.

Точна причина інциденту поки невідома. На думку поліції, вантажівка вже виїхала на залізничну колію, коли закрилися шлагбауми, тому водій був змушений зупинитися.

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Аналогічний інцидент стався у Німеччині близько тижня тому, коли потяг врізався у вантажівку на переїзді у місті Бад-Ласфе. Тоді поранення отримали 20 пасажирів.