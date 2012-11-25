У Нігерії більше 10 людей загинули внаслідок вибухів біля церкви

Як передає РІА Новости, за словами очевидців, терорист-смертник на автомобілі, начиненому вибухівкою. під'їхав до церкви, розташованої на території армійської частини. Після цього він привів в дію вибуховий пристрій. Інші подробиці інциденту поки не повідомляються.

На півночі Нігерії - найбільшої за чисельністю населення африканської країни - мешкають переважно мусульмани. Там також активно діє ісламістське угрупування "Боко Хаарам". Воно домагається введення шаріату на всій території Нігерії, в якій мусульмани становлять приблизно половину 160-мільйонного населення, і викорінення світської моделі західної освіти. "Боко Харам" відповідальна за більшість терактів, що регулярно здійснюються в країні.