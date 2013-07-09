Бразилія почала розслідування проти спецслужб США

Місцеві ЗМІ зазначають, що хоча точних даних про масштаби моніторингу спецслужб США немає, уряд Бразилії дуже занепокоєний кількістю перехоплених повідомлень.

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За словами міністра комунікацій Пауло Бернардо, шпигунство, якщо дані про нього підтвердяться, "являє собою злочин проти бразильських законів і, зокрема, проти конституційного принципу недоторканності таємниці зв'язку".

Національне агентство телекомунікацій Бразилії також порушило кримінальну справу, щоб визначити, чи були замішані бразильські компанії в передачі даних спецслужбам США, передає РІА "Новости".