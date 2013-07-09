ЗМІ: США вели військове і комерційне шпигунство по всій Латинській Америці

За даними видання, що посилається на документи Агентства національної безпеки США, що опинилися у розпорядженні редакції, найбільш активна діяльність велася щодо Бразилії, Мексики та Колумбії. Так, найбільший інтерес у американців викликала нафтова сфера у Венесуелі та енергетична у Мексиці.

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Про це повідомляє РІА «Новости».

На колумбійській території американську розвідку цікавили пересування повстанців з РЗСК (Революційних збройних сил Колумбії). З меншою інтенсивністю, але на постійній основі, шпигунство велося проти Аргентини, Еквадору, Панами, Коста-Ріки, Нікарагуа, Гондурасу, Парагваю, Чилі, Перу і Сальвадора, стверджує видання.

Моніторинг, який США вели в 2008 році в Колумбії, Еквадорі й Венесуелі, здійснювався за допомогою програми X-Keyscore, яка "могла визначити присутність на території країни іноземця за допомогою мови, якою він користувався в повідомленнях електронної пошти". За даними O Globo, до 2002 року "шпигунські бази" США розміщувалися в столицях Бразилії, Венесуели, Панами та Мексики.

Раніше президент Бразилії Ділма Руссефф заявила, що країна винесе питання про шпигунство США за бразильськими громадянами на обговорення Комісії ООН з прав людини; міністр юстиції Жозе Едуарду Кардозу оголосив про початок розслідування, яке вестиме федеральна поліція, а комісія з міжнародних відносин бразильського сенату заявила, що викличе посла США для надання пояснень.