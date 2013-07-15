ЗМІ: Угорщина хоче позбутися офісу МВФ у Будапешті

Уряд угорського прем’єра Віктора Орбана хоче отримати цілковитий контроль над економікої країни, який би унеможливив "стороннє втручання", повідомляє Euronews.

Глава угорського центробанку офіційним листом повідомив МВФ про намір погасити заборгованість країни перед кредитором. Мова йде про отримані під час вирування економічної кризи 2008 року від ЄС та МВФ 20 млрд євро.

Головний банкір також неочікувано заявив, що після погашення заборгованості зникне і потреба розміщення офісу МВФ у Будапешті.

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Уряд Орбана сподівається повернути кредит до кінця цього року, який буде останнім перед черговими виборами в Угорщині, на яких нинішня влада має надію переобратися.