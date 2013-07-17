У конгресі США з'явилися заклики бойкотувати Олімпіаду в Сочі
11:05, 17 липня 2013Політика
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В американському конгресі у зв'язку з ситуацією навколо Едварда Сноудена з'явилися заклики бойкотувати Олімпіаду в Сочі.
Сноуден може вплинути і на Олімпіаду в Сочі
Про це повідомляє "Эхо Москвы".
Як заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, якщо Росія надасть Сноудену притулок, президент Обама повинен розглянути можливість відмови США від участі в зимовій Олімпіаді.
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"Я б просто направив росіянам найнедвозначніший сигнал, який тільки можна", - заявив сенатор.
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