Мандела йде на поправку

Про це повідомила президентська резиденція ПАР в четвер.

У резиденції повідомили, що Нельсон Мандела залишається у лікарні в Преторії, де триває його лікування, передає Сіньхуа.

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Лікарі повідомили, що його стан "стабілізується і поліпшується". Резиденція від імені уряду і народу ПАР побажала Манделі швидкого одужання і висловила подяку людям, які надали йому підтримку під час перебування в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, екс-президент ПАР вже більше півтора місяці перебуває в лікарні у зв'язку з рецидивом легеневої інфекції.

Лікарі проводять йому процедуру гемодіалізу для очищення крові від продуктів обміну речовин, з якими не справляються хворі нирки.