Сьогодні світ відзначає Міжнародний день Нельсона Мандели і його 95-річчя

Африканському політику цього дня виповнюється 95 років.

Міжнародний день Мандели, який 27 років провів у в'язниці за боротьбу з режимом апартеїду в ПАР, був проголошений Генасамблеєю ООН 11 листопада 2009.

Як сказав, виступаючи в середу на прес-конференції в РІА Новости посол ПАР в Росії Мандісі Мпахлуа, мета дня екс-президента ПАР - "натхнення на зміни".

"Святкування міжнародного дня Нельсона Мандели - це та можливість, якою варто скористатися, щоб дати світові надію і закликати до гуманізму все світове співтовариство. Cвіту це потрібно, і потрібна гуманізація", - сказав Мпахлуа.

На тему: У ПАР моляться за "мирний упокій" Мандели

Наразі екс-президент ПАР вже протягом півтора місяців перебуває в лікарні у зв'язку з рецидивом легеневої інфекції. Лікарі проводять йому процедуру гемодіалізу для очищення крові від продуктів обміну речовин, з якими не впоруються хворі нирки.

1993 року Мандела був удостоєний Нобелівської премії миру. У травні 1994 року він став президентом ПАР і керував державою до червня 1999 року.