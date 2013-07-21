Тимчасовий президент Єгипту створив комісію для зміни конституції

12:59, 21 липня 2013
Світ
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Тимчасовий президент Єгипту Адлі Мансур призначив комісію з десяти юридичних експертів, які мають подати пропозиції про зміни до нинішньої конституції країни.

Тимчасовий лідер Єгипту Адлі Мансур

Комісія має почати роботу в неділю і працювати 30 днів. Планується, що після цього запропоновані зміни розгляне ширший консультативний орган, а потім їх винесуть на затвердження на референдум, - повідомляє Радіо Свобода.

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Чинність нинішньої конституції Єгипту була зупинена 3 липня, коли військові з широкою народною підтримкою усунули від влади президента Мухаммада Мурсі, вихідця з ісламістських кіл. Ця конституція в її нинішньому вигляді теж була ухвалена на референдумі в листопаді минулого року зі змінами, які розробили ісламісти. Цю редакцію конституції Єгипту гостро критикували опозиція і правозахисники, звертаючи увагу, що вона обмежила певні права людини, зокрема, права жіноцтва і релігійних меншин.

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