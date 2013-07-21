Тимчасовий президент Єгипту створив комісію для зміни конституції

Комісія має почати роботу в неділю і працювати 30 днів. Планується, що після цього запропоновані зміни розгляне ширший консультативний орган, а потім їх винесуть на затвердження на референдум, - повідомляє Радіо Свобода.

На тему: У зіткненнях прихильників і противників Мурсі загинуло ще 4 людини

Чинність нинішньої конституції Єгипту була зупинена 3 липня, коли військові з широкою народною підтримкою усунули від влади президента Мухаммада Мурсі, вихідця з ісламістських кіл. Ця конституція в її нинішньому вигляді теж була ухвалена на референдумі в листопаді минулого року зі змінами, які розробили ісламісти. Цю редакцію конституції Єгипту гостро критикували опозиція і правозахисники, звертаючи увагу, що вона обмежила певні права людини, зокрема, права жіноцтва і релігійних меншин.