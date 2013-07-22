Патріарх Кирил побачив у визнанні гей-шлюбів передвістя кінця світу
09:11, 22 липня 2013Світ
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Патріарх Кирил бачить у визнанні Заходом одностатевих шлюбів передвістя кінця світу.
Патріарх РПЦ Кирило закликав "виганяти гріх"
Патріарх Московський Кирил бачить у визнанні західними державами одностатевих шлюбів передвістя кінця світу.
Як повідомляє радіо «Свобода», він заявив про це у неділю в Москві, після служби в Казанському соборі.
За словами Кирила, необхідно «робити все для того, щоб на теренах Святої Русі гріх ніколи не затверджувався законом держави».
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Інакше, на думку предстоятеля РПЦ, «народ вступає на шлях самознищення».
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