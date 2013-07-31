Українець і росіянин подолають вплав 150 кілометрів за мир у Сирії
09:29, 31 липня 2013Світ
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Севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України Олег Соф’яник і плавець-марафонець з Москви Шаміль Алімурадов здійснюють у Середземному морі марафонський заплив "За мир у Сирії".
Олег Соф`яник
Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова громадської організації «Об'єднання підтримки і розвитку молоді та спорту в Севастополі» Олександр Синявський.
За його інформацією, плавці стартували вчора о 14.00 з кіпрського міста Протарос. Марафонці передали СМС-повідомлення, що «вітер супротивний південно-східний, пливти дуже важко», розповів Синявський.
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За його словами, марафонський заплив під гаслом «За мир у Сирії» проходитиме від узбережжя Кіпру до сирійського міста Латакія, відстань - 150 км. Плавців під час запливу супроводжує яхта.
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