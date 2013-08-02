Експерт: Сноуден може працювати викладачем у російській розвідці

Гарантій того, що Сноуден зможе коли-небудь залишити Росію, немає, тому його єдиний вихід - залишитися в РФ, вважає психіатр-криміналіст, директор Центру правової та психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях Михайло Виноградов. На його думку, американець цілком міг би отримати роботу викладача в одній з розвідшкіл Росії, передає РІА Новости.

"Як показує практика зі шпигунами-перебіжчиками, які у нас осідали з різних країн, вони викладали в наших навчальних закладах для шпигунів. І коли секрети, якими вони володіли, переставали цікавити, вони спокійно пересувалися по території Росії, вони отримували квартири і більше ними ніхто не цікавився. Зі Сноуденом може бути те ж саме", - сказав експерт.

Також він вважає, що Сноуден не буде відчувати будь-якого психологічного дискомфорту при адаптації до російських умов, оскільки американці і росіяни близькі за духом.

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"Адаптуватися до наших умов Сноуденові буде дуже легко, тому що ми дуже порівнювані в психологічному плані з американцями, але менш зіставні з європейцями. Йому подобається наша література, він читає і розуміє її. Тому у нас йому було б комфортно жити", - сказав психіатр.

Він не виключив, що за Сноуденом "полюватимуть" американські спецслужби. З іншого боку, зазначив Виноградов, якщо американська розвідка втратить до нього інтерес, стеження припиниться. "Він же носій "хвилинних" секретів", - додав експерт.

Нагадаємо, екс-працівник американських спецслужб Едвард Сноуден більше місяця провів у транзитній зоні аеропорту "Шереметьєво". У четвер, 1 серпня, він отримав свідоцтво ФМС РФ про надання тимчасового притулку на рік, яке дозволило йому перетнути російський кордон.