Путін прибув на Селігер на «єдиному реактивному човні в світі»

Як повідомляє РІА Новости, літак президента опустився на воду і відкрив бічну рамку, до якої підійшли кілька швидкісних катерів з рятувальниками. Путін пересів в один з човнів і через хвилину опинився на пристані.

У човні його супроводжував голова МНС Володимир Пучков.

Вийшовши на берег, глава держави відразу попрямував до намету, де його чекали близько тисячі учасників молодіжного табору. Главу держави також зустрічали повноважний представник в Центральному федеральному окрузі Олександр Бєглов і губернатор Тверської області Андрій Шевельов.

Побачивши Путіна, присутні голосно зааплодували.

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Літак Бе-200 на очах присутніх підняв невелику бурю на воді, розігнався і полетів. "Це єдиний реактивний човен у світі", - сказав Путін, звернувшись до молоді.