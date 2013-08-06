Бар’єр на Фукусімі-1 може прорвати і радіоактивна вода хлине у Тихий океан (відео)

На "Фукусімі-1" може прорвати бар’єр, який відділяє радіоактивну воду біля АЕС від вод Тихого океану.

Причиною цього є значне перевищення допустимого рівня кількості підземних радіоактивних вод, повідомляє ТСН.

Бар'єр, що стримує воду, може не витримати її надлишку, і тоді вона рине у Тихий океан. Вода під землею охолоджує реактори Фукусіми, пошкоджені землетрусом та цунамі 2011 року.

Зараз японські експерти вирішують, як запобігти техногенній катастрофі. Однак спільної думки вони поки що не дійшли. У квітні на Фукусімі вже стався витік сотень тонн високорадіоактивної води.