Бар’єр на Фукусімі-1 може прорвати і радіоактивна вода хлине у Тихий океан (відео)
10:00, 06 серпня 2013Світ
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Аварійна АЕС в Японії "Фукусіма-1" не перестає хвилювати світ: на АЕС знову склалася надзвичайна ситуація.
На "Фукусімі-1" може прорвати бар’єр, який відділяє радіоактивну воду біля АЕС від вод Тихого океану.
Причиною цього є значне перевищення допустимого рівня кількості підземних радіоактивних вод, повідомляє ТСН.
Бар'єр, що стримує воду, може не витримати її надлишку, і тоді вона рине у Тихий океан. Вода під землею охолоджує реактори Фукусіми, пошкоджені землетрусом та цунамі 2011 року.
Зараз японські експерти вирішують, як запобігти техногенній катастрофі. Однак спільної думки вони поки що не дійшли. У квітні на Фукусімі вже стався витік сотень тонн високорадіоактивної води.
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