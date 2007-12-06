У центрі Парижа вибухнула лише одна бомба з двох

На адресу адвокатського бюро в центрі Парижа, в якому сьогодні стався вибух, було доставлено дві заміновані посилки, одна з яких і вибухнула.

Як передає РІА “Новости”, про це повідомила французька поліція.

Як уже повідомляв УНІАН, у центрі Парижа о 12.50 за місцевим часом стався вибух. Вибухнула посилка, доставлена за адресою адвокатського бюро. Внаслідок вибуху загинула секретар адвоката, а сам адвокат і ще четверо людей були поранені.

Вибух на четвертому поверсі будівлі за адресою бульвар Мальзерб стався в той момент, коли адвокат відкривав посилку. На адресу того ж бюро прийшла ще одна замінована посилка, але її не відкривали.

Раніше поліція припускала, що вибуховий пристрій знаходився в сумці , залишеній поряд із собором Святого Августина у восьмому окрузі міста.