Експерти кажуть, що ціни на iPhone впали до чотирирічного мінімуму

Таку ціну експерти називають мінімальною за останні 4,5 роки, повідомляють Вести.ру з посиланням на Business Insider.

Ціни на iPhone трималися вище позначки в $620 з літа 2009 року до кінця 2012 року, досягнувши свого максимуму в $660 навесні 2011 року.

У компанії Apple пояснили спад вартості знижками на смартфон четвертої моделі. Менеджери компанії пояснюють, що в деяких країнах - переважно на ринках, що розвиваються - у зв'язку зі зниженням ціни зросли продажі iPhone 4, що і вплинуло на середню вартість.

Як повідомляється, експерти порівнювали показники, починаючи з грудня 2008 року.