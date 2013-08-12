Північна Корея розробила мобільний телефон

Про це повідомляє південнокорейська газета "Чосон ільбо" з посиланням на північнокорейські ЗМІ.

Як зазначає РІА «Новости», за повідомленням Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), лідер КНДР Кім Чен Ин виступив на заводі електроніки імені 11 травня і високо оцінив досягнення північнокорейських учених.

"Телефон "Аріран" відмінно виглядає зовні, він легкий і оснащений всіма необхідними функціями для спілкування та навчання", - сказав лідер КНДР. Він також підкреслив достоїнства вбудованої камери та можливість користування простими додатками смартфону.

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Раніше повідомлялося, що число користувачів мобільного зв'язку в КНДР перевищило 2 млн осіб. Північнокорейці можуть здійснювати й приймати дзвінки, відправляти та приймати SMS-повідомлення, проте міжнародні дзвінки заблоковані.