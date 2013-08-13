Популярний серед туристів грецький острів залишився без електрики
17:14, 13 серпня 2013Світ
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Популярний серед туристів грецький острів Санторіні залишився без світла через пожежу на електростанції.
Санторіні залишився без світла
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.
"Острів залишився без електрики. Вдень на електростанції в столиці острова місті Тіра (Санторіні) сталася пожежа", - повідомив агентство представник грецької енергетичної компанії.
Мер острова в Егейському морі Нікос Зорзос (Nikos Zorzos) заявив місцевим ЗМІ, що на Санторіні пізніше повинні доставити автономні генератори для вироблення електроенергії. Поки устаткування не прибуло, влада вимушена подавати електрику в різні райони острова по черзі, щоб уникнути повного відключення.
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Інцидент не завадив роботі аеропорту, зазначають ЗМІ.
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