ЗМІ: При розгоні демонстрантів у Каїрі загинули до 30 людей

Агентство Reuters з посиланням на заяву руху «Брати-мусульмани» повідомляє про те, що в результаті загинули близько 30 осіб, у тому числі один співробітник правоохоронних органів.

На тему: У Єгипті Брати-мусульмани оголосили мобілізацію прихильників

У той же час, за даними Agence France-Presse, жертвами операції стали 15 людей, повідомляє Lenta.ru.

Як передає BBC News, зачистка почалася вранці в середу, 14 серпня. Були перекриті вулиці, розташовані неподалік від двох таборів прихильників Мурсі - біля мечеті раба Аль-Адавія на сході міста та на площі Нахда на заході Каїра. Зверху ситуацію контролюють вертольоти. Крім того, на місце виведена військова техніка. За словами очевидців, видно хмари, що піднімаються через застосування сльозогінного газу, і чути звуки пострілів.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту випустило заяву, в якій пояснило, що служби безпеки вживають «необхідних заходів» проти протестувальників. У тексті також стверджується, що всі бажаючі можуть безпечно покинути територію табору, за винятком тих, хто перебуває в розшуку.

Раніше повідомлялося, що розгін наметових таборів був запланований ще на понеділок, 12 серпня. Вони були розбиті ще на початку липня. Прихильники і противники Мурсі нерідко вступали в зіткнення, в результаті яких в країні з моменту повалення президента загинули вже понад 250 людей.

Прихильники Мурсі вимагають відновлення повноважень колишнього президента, усуненого від влади військовими 3 липня і взятого під варту. Мурсі були пред`явлені звинувачення в шпигунстві і змові, крім того, він підозрюється ще у низці злочинів. Разом з ним були затримані лідери ісламістського руху «Брати-мусульмани».