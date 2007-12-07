Генсек НАТО: прийняття України залежить виключно від неї

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР зазначає, що можливість членства України в Альянсі залежить виключно від Києва.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Я.СХЕФФЕР заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання комітету «Україна-НАТО» на рівні міністрів закордонних справ.

«Ми хочемо почекати, коли буде сформований новий уряд, призначено нового міністра закордонних справ, якого ми сподіваємося побачити найближчим часом тут в Брюсселі. В цілому цей процес залежить від України та від її готовності продовжувати реформи», - сказав він, відповідаючи на запитання щодо того, які причини не дали можливість міністрам закордонних справ Альянсу дати «зелене світло» Україні на приєднання до плану дій щодо членства в НАТО на саміті НАТО в Бухаресті у квітні наступного року.

Разом з тим генсек НАТО підкреслив, що Україна та НАТО продовжать активну співпрацю.

Він також ще раз наголосив на готовності НАТО і надалі допомагати Україні в проведенні необхідних реформ.

Як повідомляв УНІАН, Київ під час засідання комітету «Україна-НАТО» на рівні міністрів закордонних справ намагався отримати від партнерів по НАТО запевнення у можливості приєднання до плані дій щодо членства в НАТО на саміті НАТО в Бухаресті.