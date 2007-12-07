Путін може очолити Білорусь, але Лукашенко про це ще не знає

Лідер партії "Єдина Росія" Борис Гризлов, відповідаючи на запитання про ймовірність того, що Володимир Путін займе посаду голови Союзної держави Росії та Білорусії, зазначив, що формування найвищих органів Союзної держави - питання конституційного акту, який ще не допрацьований остаточно. "Саме у цьому документі, - наголосив Б.Гризлов, - і будуть прописані повноваження президента Союзної держави". Він особливо наголосив, що керівник Союзної держави не обиратиметься шляхом всенародного голосування.

"Я не називатиму, на яку посаду міг би претендувати В.Путін, він міг би посідати будь-яку посаду", - сказав Б.Гризлов.

Напередодні візиту російського президента до Мінська, наміченого на 13-14 грудня, радіостанція "Эхо Москвы" повідомила, що Володимир Путін стане головою Союзної держави Росії і Білорусії після того, як залишить президентство в Росії. А лідер Білорусії Олександр Лукашенко, натомість, очолить союзний парламент. Про це радіостанції нібито повідомили джерела в оточенні президента Білорусії Олександра Лукашенка.

Проте влада Білорусі нічого подібного не підтверджує. "У Білорусі з подивом сприйняли цю незрозумілу "інформацію", що нізвідки взялася. І оскільки вона з`явилася в російських ЗМІ, то за коментарями раджу звертатися до російської сторони", - зазначив голова прес-служби президента Білорусії.

У Мінську зазначають, що в затвердженому порядку денному майбутнього засідання Вищої державної ради Союзної держави окреме питання про проект Конституційного акту та хід його підготовки відсутнє. З такою заявою виступив в.о.голови представництва постійного комітету Союзної держави в Мінську Анатолій Комісарчук. За його словами, на засіданні Вищої держради в Мінську планується розглянути 12 питань, головним з яких стане союзний бюджет-2008.