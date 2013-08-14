Дев'яносто п'ять осіб стали жертвами зіткнень між силовиками й прихильниками поваленого президента Мухаммеда Мурсі, понад 800 отримали поранення.

Як передає РІА «Новости», про це заявив офіційний представник єгипетського Міністерства охорони здоров’я.

Раніше відомство повідомляло про п'ятнадцять загиблих.

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За даними ісламістів, у зіткненнях загинули близько двох тисяч осіб.

Сили єгипетського МВС спільно з підрозділами армії вранці в середу почали розгін двох наметових таборів прихильників Мурсі в Каїрі. Поліція для цих цілей використовує гранати зі сльозогінним газом. Пізніше зіткнення перекинулися й на інші провінції країни. Ісламісти стверджують, що МВС і армія застосовують вогнепальну зброю. В цьому ж ісламістів звинувачують і силовики.