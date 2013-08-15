НАТО відмовилася від транзитного пункту в Росії через завищені ціни - газета

Про це повідомляє газета КоммерсантЪ із посиланням на джерела в альянсі.

Запущений рівно рік тому проект транзиту через Ульяновськ Росія і НАТО відносили до найбільш успішним прикладам співробітництва. У Москві розраховували, що чимала частка з понад 100 тис. контейнерів і 60 тис. транспортних засобів, які Міжнародні сили сприяння безпеці (МССБ) планували вивезти з Афганістану, буде відправлена ​​до Європи саме через Ульяновськ.

Проте досі маршрут не використовується.

Джерела газети в штаб-квартирі альянсу пояснюють: справа в дорожнечі маршруту. "Відкриваючи шлях через Ульяновськ, влада РФ наполягла на тому, щоб його обслуговували тільки російські перевізники. А вони так завищили ціни, що жодна з країн-учасниць МССБ не вважала цей маршрут привабливим", - пояснив один зі співрозмовників".

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Так, дипломатичне джерело видання в одній з європейських країн-учасниць МССБ, які цікавилися транзитом через Ульяновськ, повідомило: за підрахунками його уряду, транспортування одного контейнера з Афганістану через аеропорт Ульяновська обійдеться в € 50 тис., а через узбецький Термез - в € 30 тис .

Також джерела називали інші можливі причини простою пункту - незгоди в умовах договору (НАТО хотіли передати контроль над перевезеннями зарубіжної компанії) і, за твердженням джерел в уряді РФ, кон'юктурний острах альянсу виявитися залежним від Росії.