На даху Білого дому встановлюють сонячні батареї
Роботи зі встановлення на даху Білого дому сонячних батарей, які забезпечать електроенергією житлові апартаменти президентського подружжя, почалися в резиденції Барака Обами на Пенсильванія-авеню у Вашингтоні.
Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на представників адміністрації Президента США.
З міркувань безпеки представники адміністрації відмовилися сказати, яка частина зі споживаної в Білому домі енергії матиме сонячне походження. Традиційні джерела енергопостачання, ймовірно, будуть частіше використовуватися в похмурі дні, яких у Вашингтоні за рік буває чимало.
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Батареї на даху резиденції дозволять перетворювати сонячну енергію в електрику. Крім того, там поставлять спеціальний сонячний нагрівач для забезпечення будівлі гарячою водою.
Експеримент з сонячними батареями в Білому домі вже проводився: у 1979 році їх встановили при Президентові Джиммі Картера, проте за Рональда Рейгана під час ремонту в 1986 році їх прибрали.
Крім того, в останні роки сонячні батареї встановлювалися на дахах низки федеральних міністерств і відомств США.