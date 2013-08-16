На даху Білого дому встановлюють сонячні батареї

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на представників адміністрації Президента США.

З міркувань безпеки представники адміністрації відмовилися сказати, яка частина зі споживаної в Білому домі енергії матиме сонячне походження. Традиційні джерела енергопостачання, ймовірно, будуть частіше використовуватися в похмурі дні, яких у Вашингтоні за рік буває чимало.

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Батареї на даху резиденції дозволять перетворювати сонячну енергію в електрику. Крім того, там поставлять спеціальний сонячний нагрівач для забезпечення будівлі гарячою водою.

Експеримент з сонячними батареями в Білому домі вже проводився: у 1979 році їх встановили при Президентові Джиммі Картера, проте за Рональда Рейгана під час ремонту в 1986 році їх прибрали.

Крім того, в останні роки сонячні батареї встановлювалися на дахах низки федеральних міністерств і відомств США.