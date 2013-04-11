У Києві хочуть отримувати енергію з дахів будинків

Про це заявив начальник управління енергоефективності Київської міської державної адміністрації (КМДА) В'ячеслав Лісовик.

"Ми оцінили потенціал всіх дахів Києва незалежно від форми власності будинків і з'ясували, що їх площа дозволяє встановити більш 500 МВт фотоелектричних модулів", - сказав він у Києві під час круглого столу, присвяченого відновлюваної енергетики.

Чиновник заявив, що технічних складнощів з розміщенням подібних систем, за оцінками міської влади, не виникне. Крім того, більшість дахів в Києві - плоскі, тому установка на них сонячних модулів не призведе до зміни зовнішнього вигляду будівель і буде мати негативно впливу на міську архітектуру.

Реалізацію подібних проектів, на думку Лісовика, стримують занадто тривалі строки їх окупності – більше 10 років.

Як повідомлялося, Верховна рада в кінці минулого року внесла зміни в закон "Про електроенергетику", які дозволили з 1 квітня продавати електроенергію, що генерується даховими та фасадними фотоелектричними системами, за вищими тарифами, ніж електроенергію наземних сонячних електростанцій.

Крім того, фізичні особи отримали можливість реалізовувати за найвищими "зеленим" тарифом електроенергію, що виробляється сонячними модулями, встановленими на дахах і фасадах власних будинків, гаражів та інших будівель. Обласні енергопостачальні компанії з 1 січня 2014 року зобов'язані викуповувати у населення сонячну електроенергію за ціною, еквівалентною 43 євроцентам за кВт-год.

Таким чином, влада намагається заохотити населення до розвитку відновлюваної енергетики та забезпечити нарощування фотоелектричних генеруючих потужностей, перш за все, за рахунок дахових установок.