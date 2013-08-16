США розсекретили документи про «Зону 51»

У минулому згадки про цей надсекретний об'єкт ретельно вичищали з усіх документів загального доступу, що породжувало масу чуток.

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Про це за інформацією Fox News повідомляє Lenta.ru.

Розсекречені дані не дають приводу підозрювати, що там проводилися експерименти над прибульцями або дослідження позаземних технологій, хоча подібні припущення не раз висловлювалися в популярній культурі.

Як зазначає CNN, база, розташована в 200 кілометрах на північний захід від Лас-Вегаса, з моменту заснування використовувалася для випробування перспективних авіаційних комплексів, наприклад U-2 і A-12.

Публікація даних стала можливою завдяки Закону про свободу інформації, прийнятому американським Конгресом в 2005 році.