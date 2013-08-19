Під час бунту в єгипетській в’язниці загинули 38 ув’язнених
15:55, 19 серпня 2013Світ
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В одній з єгипетських в’язниць у неділю, 18 серпня, загинули 38 ув’язнених – прихильників руху «Мусульманське братство» під час бунту.
Загиблі були прихильниками руху «Мусульманське братство»
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в органах безпеки.
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За даними France-Presse, поліція застосувала сльозогінний газ проти ув’язнених, які намагалися здійснити втечу, повідомляє Радіо Свобода.
Раніше ісламісти скасували заплановані на неділю в Каїрі акції протесту з міркувань безпеки.
За останні чотири дні в Єгипті жертвами сутичок стали понад 830 осіб.
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