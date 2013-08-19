ЗМІ: Екс-президентові Єгипту Мухаммеду Мурсі продовжили арешт на ще 15 діб

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

Президент Мурсі був повалений єгипетськими військовими 3 липня на тлі масових протестів проти його правління. Генпрокуратура країни прийняла рішення заарештувати його, а потім неодноразово продовжували термін утримання під вартою у справі про можливу змову з палестинським рухом ХАМАС. Востаннє арешт Мурсі продовжувався 15 серпня.

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Прихильники Мурсі влаштовують у всій країні багатотисячні мітинги, які призводять до запеклих сутичок з силовиками. У країні оголошено надзвичайний стан, а в 14 містах введено комендантську годину. За офіційними даними, з середи жертвами конфронтації стали 830 осіб.