Ударна група ВМФ Росії прямує в Середземне море

Корабельна ударна група ВМФ Росії успішно виконала завдання в Північній Атлантиці згідно з планом тактичного навчання у взаємодії з літаками морської ракетоносної авіації Північного флоту і стратегічної авіації ВВС РФ, повідомила Служба інформації і громадських зв`язків ВМФ Росії.

У навчаннях брали участь важкий авіаносний крейсер "Адмірал Флоту Радянського Союзу Кузнєцов", великі протичовнові кораблі "Адмірал Левченко" і "Адмірал Чабаненко", судна забезпечення "Сергій Осипов" і "Микола Чикер", більше 10 літаків. З борту крейсера "Адмірал Кузнєцов" піднімалися протичовнові вертольоти Ка-27, йдеться в повідомленні.

"Однією з особливостей навчань з`явилося те, що корабельна ударна група здійснює перехід у складних погодних умовах. У районі навчань хвилі сягали 5 балів, а швидкість вітру 13-17 метрів на секунду", - повідомив помічник головнокомандуючого ВМФ - начальник Служби інформації і громадських зв`язків ВМФ капітан 1-го рангу Ігор Дигало.

Корабельна ударна група на чолі з крейсером "Адмірал Кузнєцов" продовжує похід в Середземне море, де до неї приєднаються кораблі Чорноморського флоту, зазначається в повідомленні.