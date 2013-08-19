ЗМІ: Сирійська опозиція переносить штаб-квартиру з Єгипту до Туреччини

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на газету Hurriyet.

"Наше керівництво планує облаштуватися в Туреччині", - цитує газета представника НКОРС в Туреччині Халіда Ходжу. За його словами, багато сирійських опозиціонерів вже почали залишати Єгипет.

Події в Єгипті вплинули і на сирійську опозицію. Зокрема, деякі рішення щодо Сирії, прийняті під час правління поваленого президента Єгипту Мухаммеда Мурсі, були скасовані.

На тему: Сирійські хакери зламали сайт газети Washington Post

"За кілька днів до перевороту Мурсі заявив, що заморозить дипломатичні відносини з режимом Башара Асада. Відразу після перевороту це рішення було скасовано, і новий режим відновив відносини з Сирією", - заявив він.

Нацкоаліція опозиції неодноразово обирала Туреччину для проведення своїх засідань. Останнє з них, на якому було обрано нове керівництво організації, відбулося в Стамбулі в липні цього року.