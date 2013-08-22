Онуки Мандели створили соціальну мережу на його честь

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

"Ця соцмережа живиться натхненням, яке будить мій дідусь у світі. Люди можуть розповісти, на що спонукав їх Мандела, як він заохотив їх допомогти суспільству", - відзначив онук Мандели Ндаба, який є президентом некомерційної організації Africa Rising.

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Останнє повідомлення президента країни Джейкоба Зуми про те, що стан Мандели поступово поліпшується, але залишається критичним, з'явилося у середині серпня. Раніше повідомлялося, що лікарі нормалізували роботу органів дихання Мандели. Їм вдалося зупинити розвиток легеневої інфекції, але вони все ще продовжують відкачувати рідину з легенів.

Манделу було госпіталізовано на початку червня у зв'язку з рецидивом легеневої інфекції.

Відомий борець проти режиму апартеїду Мандела провів у в'язниці 27 років. У травні 1994 року він став першим чорношкірим президентом ПАР і керував державою до червня 1999 року. У 1993 році був удостоєний Нобелівської премії миру.