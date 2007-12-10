У результаті вибуху в Росії постраждали двоє українців

Внаслідок вибуху в рейсовому автобусі сполученням П’ятигорськ-Ставрополь, що стався 9 грудня поблизу автовокзалу м.Невинномиськ (Росія), постраждали двоє громадян України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Наразі постраждалі проходять спеціальне лікування у Невинномиській міській лікарні Ставропольського краю, їх рідні поінформовані про інцидент.

Справа перебуває на контролі в Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону та в Департаменті консульської служби.

Як повідомляв УНІАН, жертвами стали дві жінки. Ще 13 пасажирів поранені, шістьох із них госпіталізували.