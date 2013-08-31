США посилять спостереження за сирійськими мігрантами
18:44, 31 серпня 2013Світ
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ФБР посилить спостереження за проживаючими в США сирійцями, щоб запобігти можливу помсту за операцію американських військових проти режиму Башара Асада.
Агентам доручили подвоїти увагу
Влада побоюється, що проти американців будуть влаштовані теракти. Про це 31 серпня повідомляє The New York Times з посиланням на анонімного співрозмовника в спецслужбах, передає Лента.ру.
Співрозмовник видання пояснив, що агентам доручили подвоїти увагу і перевірити ще раз свої джерела інформації. У найближчі дні співробітники бюро планують допитати деяких сирійців. Вашингтон також попередив співробітників держорганізацій і приватних компаній про можливі кібератаки, які можуть початися після у зв'язку з операцією в Сирії.
Американська влада побоюються ще й за своїх союзників. Особливо, як пише газета, їх стривожила обіцянка Тегерана атакувати Ізраїль у разі війни в Сирії.
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