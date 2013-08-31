США посилять спостереження за сирійськими мігрантами

Влада побоюється, що проти американців будуть влаштовані теракти. Про це 31 серпня повідомляє The New York Times з посиланням на анонімного співрозмовника в спецслужбах, передає Лента.ру.

Співрозмовник видання пояснив, що агентам доручили подвоїти увагу і перевірити ще раз свої джерела інформації. У найближчі дні співробітники бюро планують допитати деяких сирійців. Вашингтон також попередив співробітників держорганізацій і приватних компаній про можливі кібератаки, які можуть початися після у зв'язку з операцією в Сирії.

Американська влада побоюються ще й за своїх союзників. Особливо, як пише газета, їх стривожила обіцянка Тегерана атакувати Ізраїль у разі війни в Сирії.