США не планують наземну операцію в Сирії, але залишають для неї лазівку

"Наземної операції не буде. Президент ясно дав зрозуміти, що ми не будемо брати на себе відповідальність за громадянську війну. Він просить дати санкцію на те, щоб позбавити Башара Асада можливості застосовувати хімзброю", - сказав Керрі.

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"Президент США не вимагає від американців вирушати на війну. Є різниця між тим, що таке війна, і тим, чого вимагає президент", - пояснив держсекретар, зазначивши, що операція повністю відповідає стратегічним національним інтересам США.

Керрі також попередив противників втручання США у ситуацію в Сирії, що "зараз не час для кабінетного ізоляціонізму".

При цьому Держсекретар заявив, що резолюція Конгресу щодо Сирії не повинна виключати можливість проведення в майбутньому наземної операції.

За словами Керр , не варто "зачиняти двері" для подібних можливостей у майбутньому, оскільки ті чи інші рішення можуть знадобитися президентові США Бараку Обамі для захисту стратегічних інтересів країни. Керрі обмовився, що мова йде про "гіпотетичний сценарій".

"Незалежно від того, чи прояснить це заборона в Конгресі, наземних частин на місцях не буде, якщо мова йде про сирійську громадянську війну", - додав держсекретар.

Президент США Барак Обама зажадав від конгресу схвалити військове втручання в ситуацію в Сирії. Обама пропонує обмежений удар по сирійських об'єктах через використання хімзброї 21 серпня, в якому США звинувачують сірійську владу.

За матеріалами: РИА Новости