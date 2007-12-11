Журналістка, яка збентежила Путіна, вийшла проти Медведєва

Головний редактор владивостокської газети "Народне Віче" Марія Солов`єнко, що збентежила Володимира Путіна на його прес-конференції в Кремлі 1 лютого, назвавши його "незрівнянним", заявила про свій намір балотуватися на пост президента Росії, повідомляє РІА “Новости”.

За її словами, вона має намір перевірити, "наскільки ефективно працює в Росії механізм демократичних виборів, чи має можливість пересічний громадянин країни стати президентом". Крім того, Солов`єнко збирається довести, що "як кандидат нічим не гірший за Дмитра Медведева" і заявляє про готовність викликати його на політичні дебати. "Вже якщо я збентежила самого президента, що мені варто збентежити кандидата?", - додала вона.

Журналістка розповіла, що вже офіційно повідомила крайовий виборчком про свій намір брати участь у виборах, а збори ініціативної групи громадян, які мають намір висунути її кандидатом на пост президента, пройдуть 16 грудня.

"Всі знають казку про Попелюшку, а на своєму прикладі я хочу довести, що політична Попелюшка, з якою мене багато хто асоціює, може стати принцесою", - заявила Солов`єнко в інтерв`ю агентству PrimaMedia. За її словами, якщо процедура висунення її кандидатури пройде успішно, вона поїде до Москви, щоб особисто віднести документи до ЦВК.

Як розповіла заступник голови приморського виборчкома Тетяна Вялова, Солов`єнко в своєму бажанні взяти участь в президентських виборах не самотня - на сьогодні там прийняли вже близько 20 повідомлень від самовисуванців про намір балотуватися в президенти.

Марія Солов`єнко вже робила спробу взяти участь у виборах - цієї осені вона балотувалася до міської думи Владивостока, що пройшли 2 грудня. Проте суд Ленінського району міста анулював її реєстрацію кандидатом у депутати по одномандатному округу на підставі перевитрати коштів на агітаційну кампанію. За словами Солов`єнко, вона направила скаргу на це рішення суду до Генпрокуратури РФ.

На прес-конференції Путіна 1 лютого 2007 року Солов`єнко, ставлячи запитання про корупцію, назвала Володимира Путіна "незрівнянним". На відповідь президента: "Ви мене бентежите", Солов`єнко відреагувала фразою: "Мені дуже приємно, жінка повинна бентежити чоловіка...".

Лента.ру