Мер американського міста вирішив заробити на гей-весіллях

З метою реалізації свого плану Рибак вирушив у Чикаго, розташований з сусідньому Іллінойсі, влада якого не легалізувала одностатеві шлюби. Мер найбільшого міста Міннесоти оголосив, що готовий допомогти геям і лесбіянкам, виступивши з ініціативою «Візьми мене в дружини (чоловіки ) в Міннеаполісі» (Marry Me in Minneapolis), повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Основний посил цієї програми свідчить, що представникам секс-меншин, які проживають на консервативному Середньому Заході США, відтепер не обов'язково вирушати в дорогу і довгу подорож до узбережжя Тихого чи Атлантичного океану, щоб зареєструвати свої стосунки: це можна зробити і значно ближче - в Міннеаполісі.

З метою просування своєї ініціативи Рибак має намір відвідати штати Колорадо і Вісконсін, де одностатеві шлюби також поки що перебувають під забороною.

За словами мера, наплив весільних гей-туристів, готових витрачати свої гроші в Міннеаполісі, викликав би в нього «вищий ступінь задоволення». За розрахунками Рибака, такий поворот подій здатний підтримати місцевих організаторів свят, рестораторів, продавців квітів, транспортників та інших підприємців.

У той же час мер Чикаго заявив, що заборона на реєстрацію одностатевих відносин в Іллінойсі йде на шкоду його місту. За словами Рема Емануеля, наявний стан речей завдає удару місцевій економіці та кількості робочих місць. «Наша потужна індустрія туризму могла б буквально розквітнути, якщо б на в'їзді в наш штат висів знак "Ласкаво просимо!" для всіх людей» , - пояснив свою позицію мер Чикаго.

За оцінками економістів, легалізація одностатевих шлюбів могла б додати до ста мільйонів доларів в економіку Чикаго і Іллінойсу.

Шлюби серед представників секс -меншин були легалізовані в Міннесоті у травні 2013 року.