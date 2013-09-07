У Казахстані загинули близько 3 тисяч сайгаків

Близько 1,5 тисяч особин виявлено на південному, західному й північному березі озера Тенгиз. Загиблі сайгаки зустрічаються й на рівнинних степових ділянках.

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Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Міністерства охорони навколишнього середовища Казахстану.

Міністерство запевнило, що про факт загибелі тварин оповіщені всі зацікавлені державні й місцеві виконавчі органи.

Створено робочу групу, до якої ввійшли представники зацікавлених державних органів, - департаменти екології по Карагандинській та Акмолинській областях, ветеринарні служби й служби санітарно-епідеміологічного нагляду.

Сайгак - парнокопитний ссавець із підродини справжніх антилоп. У 2002 році Міжнародним союзом охорони природи цей вид був віднесений до категорії тих, що знаходяться в критичному стані. Зараз сайгаки мешкають лише в Казахстані, Узбекистані, із заходами до Туркменії, в Росії (в Калмикії та Астраханській області) й західній Монголії.