У Франції слон, який втік з цирку, вбив 84-річного пенсіонера

Після чергової вистави слона відправили у загін під відкритим небом. Як розповіли свідки, там він дотягнувся до шматка брезенту, накинув його на електричну огорожу, а потім витиснув паркан, скориставшись цим «захистом» від електроструму. Другу лінію перешкод з циркових вагончиків він подолав, використовуючи фізичну силу.

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Про це за інформацією Agence France-Presse повідомляє Lenta.ru.

Вибравшись на свободу, слон налетів на пенсіонера, який був госпіталізований, але пізніше помер від отриманих поранень.

Чи вдалося зловити слона, не повідомляється.