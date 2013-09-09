У Франції слон, який втік з цирку, вбив 84-річного пенсіонера
18:09, 09 вересня 2013Світ
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Слон, який втік з цирку в одному з передмість Парижа, 9 вересня убив 84-річного місцевого жителя, який опинився на дорозі тварини.
Слон накинув брезент на електричну огорожу / Фото: club.foto.ru
Після чергової вистави слона відправили у загін під відкритим небом. Як розповіли свідки, там він дотягнувся до шматка брезенту, накинув його на електричну огорожу, а потім витиснув паркан, скориставшись цим «захистом» від електроструму. Другу лінію перешкод з циркових вагончиків він подолав, використовуючи фізичну силу.
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Про це за інформацією Agence France-Presse повідомляє Lenta.ru.
Вибравшись на свободу, слон налетів на пенсіонера, який був госпіталізований, але пізніше помер від отриманих поранень.
Чи вдалося зловити слона, не повідомляється.
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