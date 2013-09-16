ЗМІ: Обама підтвердив відомості про вбитих і поранених під час стрілянини у Вашингтоні

”Ми поки не знаємо всі факти, але знаємо, що в кількох людей стріляли, деякі були вбиті”,- сказав Обама, виступаючи у Вашингтоні, повідомляє РІА «Новости».

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Щонайменше 12 людей загинули під час стрілянини на об`єкті ВМС США, заявив журналістам мер Вашингтона Вінсент Грей.

”Мотив (злочину) поки не відомий”,- додав він.

Поліція Вашингтона закликає громадян залишатися вдома, поки триває пошук двох можливих співучасників стрілянини на військовому об`єкті, сказала журналістам шеф столичної поліції Кеті Ланьє. За її словами, підтверджуються підозри, що стріляло троє, одного убито, двоє зникли. ”Очевидці бачили цих двох зі зброєю”,- сказала Ланьє.

Двом спільникам чоловіка, який сьогодні відкрив стрілянину в будівлі штабу служби забезпечення ВМС США в Адміралтействі у Вашингтоні, вдалося зникнути. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на телеканал Sky News.

За деякими даними, підозрювані були одягнені у військову форму, розповіла голова поліції Вашингтона Кеті Ланьє. На одному з них, білому, був одяг кольору хакі, схожий на форму ВМС, і берет. На другому, чорношкірому у віці приблизно 50 років, одяг брудно-зеленого кольору. При цьому, зазначила Ланьє, доказів того, що чоловіки є військовими, відсутні.