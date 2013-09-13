Снайпер сирійських повстанців: Я воюю за майбутнє своїх дітей (відео)

Він — селянин, мирно жив із дружиною і 6 дітьми, ніколи не брав участі в мітингах чи демонстраціях, але був безпричинно заарештований, повідомляє ТСН.

За словами снайпера, його тримали у в’язниці півроку, а коли він повернувся додому - село було зруйноване, а дерева спалені, щоб позбавити повстанців прихистку. Загинуло багато людей, в тому числі дітей, багатьох жінок зґвалували.

Чоловік переправив до Лівану свою сім'ю, а сам повернувся, купив гвинтівку і приєднався до повстанців. Зброя коштувала $6 тисяч. Він каже, що воює через те, щоб у його дітей було майбутнє, чоловік не хоче, щоб вони жили, мов жебраки.

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Зараз вони всі мешкають у будівлі старої школи з іще десятьма родинами. Класи стали для них своєрідними квартирами, а клаптики тканини – дверима.

За кілька днів снайпер збере свої речі і вирушить у гори, де маловідомими стежками нелегально перетне кордон Лівану і Сирії і приєднається до бойових товаришів. При цьому найбільша його мрія – це викинути гвинтівку і повернутися до мирного життя. Щойно він починає про це говорити, то на очах з’являються сльози.

У Сирії таких селян-снайперів тепер тисячі. Їхня головна мета — це скинути президента Башара Асада. Щоправда, що довше триває конфлікт, то більше на війні з'являється радикальних груп.