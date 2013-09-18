YouTube дозволить дивитися відео офлайн

Нова функція дозволить дивитися відео без підключення до мережі інтернет, пишуть в офіційному блозі команди YouTube Creators.

У повідомленні йде мова про те, що скористатися розробкою зможуть тільки користувачі мобільного додатку YouTube. Бажаючі зможуть додавати відео на свої пристрої і переглядати його навіть тоді, коли інтернет-з'єднання буде недоступне.

Дана функція з'явиться в листопаді 2013 року. Подробиці обіцяють надати пізніше.

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Нагадаємо, що в мобільному додатку YouTube для Android є схожа функція, яка дозволяє дивитися відео, якщо інтернет-з'єднання зникло.