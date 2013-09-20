У Держдумі РФ ведуть «геополітичний бій» за Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив голова комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Олексій Пушков під час обговорення заяви Держдуми «У зв'язку з ухваленням Європейським парламентом резолюції, що містить безпідставні звинувачення на адресу РФ».

«З цього питання я ледь бачу, що ми можемо знайти спільну мову з Євросоюзом. Фактично, це геополітичний бій. Шість країн «Східного партнерства» є об'єктом цього бою. Йдеться не про осуд або самообман, що ми їх зможемо в чомусь переконати, а в певній протидії й застосуванні таких заходів, які обмежать їхні неоімперські амбіції стосовно вказаних держав», - сказав Пушков.

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У свою чергу, депутат Держдуми від «Справедливої Росії» Михайло Ємельянов заявив, що Європейський Союз «в історії з Україною» діє проти російський інтересів. «Наша дипломатія дуже активно тиснула на Україну. Ми забороняли ввезення кондитерських виробів, ми влаштовували проблеми на митному кордоні, наше політичне керівництво вело активні переговори з політичним керівництвом України, а ось ЄС, ніби, не при справах. Напевно, з ними треба закінчувати. Абсолютно очевидно, що в нинішньому світі Євросоюз залишається нашим конкурентом, нашим геополітичним суперником», - сказав Ємельянов.

Він переконаний, що всі дії ЄС спрямовані на експансію на схід.

«Треба обговорювати не лише долю бідної України, але й що ми робитимемо з ЄС. Адже наші відносини далеко не безхмарні», - підкреслив він.

За його словами, навіть після вступу Росії до СОТ більше тисячі західноєвропейських отримали право поставляти свої продукти на територію Росії, й лише чотири російських отримали таке право в зворотному порядку.

«Нам треба розвіяти наші європейські ілюзії. Це утворення зі своїми інтересами, які багато в чому суперечать інтересам Російської Федерації. В світі йде боротьба за ресурси, й ресурси зі сходу, звичайно, цікавлять європейців», - заявив він.

У свою чергу, голова комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Слуцький заявив, що Росія йде шляхом Європейського Союзу й створює аналогічний ринок на Євразійському просторі - Єдиний економічний простір.

«Сьогодні ситуація у нас вкрай непроста у відносинах із тими силами, які хотіли б побудувати на планеті однополярний світ, які хотіли б, щоб Росія перестала бути одним із полюсів впливу в світовій політиці. Й, звичайно, євразійський проект для цих сил - як кістка в горлі», - заявив він.

Він нагадав, що євразійська інтеграція стрімко просувається до підписання й набуття чинності договору про Євразійський економічний союз, і «це наших стратегічних друзів не влаштовує».

«Зараз, ми, безумовно, повинні відреагувати колегіально. У нас одна Росія, одна зовнішня політика, і коли йдеться про її імідж, про консолідацію російського світу, що є справді епохальним завданням для сьогоднішньої Росії, про підтримку процесів євразійської інтеграції, ми неодноразово в цьому залі демонстрували таке єднання», - сказав Слуцький.

Окрім цього, депутат Держдуми РФ від партії «Єдина Росія» Світлана Журова заявила, що РФ готова прийняти будь-який вибір України.

«При цьому ми розуміємо, що в Митному союзі до неї теж будуть свої питання. Україна вважає, що немає ніяких обмежень, а ми вважаємо, що вони можуть виникнути, коли Україна підпише Угоду про асоціацію», - заявила вона.

Довідка УНІАН. Ініціатива «Східне партнерство» була висунута Польщею та Швецією і затверджена на саміті ЄС у Брюсселі в 2008 році, офіційно заснована в травні 2009 року в Празі.

Мета програми - зближення ЄС із Україною, Вірменією, Молдовою, Грузією, Азербайджаном і Білоруссю без їх прийняття до складу ЄС.

Програма передбачає значне підвищення рівня політичної взаємодії, широку інтеграцію колишніх радянських республік в економіку ЄС, збільшення обсягів надання їм фінансовій допомоги й посилення енергетичної безпеки.

У листопаді 2013 року у Вільнюсі відбудеться саміт керівництва Євросоюзу та лідерів країн-учасниць програми ЄС «Східне партнерство», в ході якого очікується парафування з Грузією та Молдовою, а з Україною - підписання, угод про асоціацію та про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Останнім часом Росія чинить тиск на країни пострадянського простору, намагаючись нашкодити їх зближенню з ЄС.