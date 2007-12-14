Американські візи подорожчають з 1 січня

Держдепартамент США у четвер оголосив про підвищення вартості американської візи більш, ніж на 30 відсотків, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

"Вже в 2004 році, коли розраховувалися розміри діючих зараз візових зборів, плата в 100 доларів не покривала всі витрати, - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства США. - А після того, як була введена обов`язкова дактилоскопія кожного претендента в`їзної візи, витрати на обробку заявки значно зросли".

C 1 січня 2008 року розмір зборів для більшості країн світу і більшості категорій віз встановлюється на рівні в 131 долар США. Претенденти, які особисто подали заяву на візу до 31 грудня 2007 року, заплатять збори за старими розцінками - 100 доларів. Якщо іноземний громадянин подав запит на візу до 1 січня, але не з`явився при цьому особисто в консульство, йому доведеться доплатити 31 долар.

Останнього разу вартість віз до США підвищувалася в 2002 році. Правом безвізового в`їзду в США користуються громадяни майже 30 країн світу, зокрема Євросоюзу, Австралія і Японія.