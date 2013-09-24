ЦВК Грузії зареєстрував рекордну кількість кандидатів у президенти

Така кількість претендентів на вищий державний пост є рекордною за всю виборчу історію країни. До цього найбільша кількість кандидатів - семеро - брали участь у президентських виборах 5 січня 2008 року.

На тему: Іванішвілі заявляє, що ніяких дострокових виборів у Грузії не буде

Представник Центрвиборчкому країни Ека Азарашвілі заявила в понеділок, що всього до ЦВК надійшло 54 заяви від бажаючих стати кандидатами на президента, проте 31 з них відмовили в реєстрації з різних причин.

Головними претендентами на президентський пост вважаються Георгій Марґвелашвілі, висунутий від очолюваної прем'єр-міністром Бідзіною Іванішвілі коаліції «Грузинська мрія» і колишній спікер парламенту Давід Бакрадзе, який представляє пропрезидентську партію «Єдиний національний рух».

Сам Саакашвілі, згідно з Конституцією, не може балотуватися в президенти, тому що займає свою посаду вже два терміни.

Президентські вибори в Грузії відбудуться 27 жовтня. ОБСЄ планує направити в країну близько 300 своїх спостерігачів.

За матеріалами: Радіо Свобода, Лента.ру