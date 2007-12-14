Наступник Путіна покаже Україні де раки зимують?

Директор Інституту країн СНД, депутат російської Держдуми Костянтин ЗАТУЛІН вважає, що перший віце-прем`єр РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ у разі обрання на посаду Президента Росії вестиме жорсткішу політику стосовно України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час відеомоста "Київ-Москва".

«Україні доведеться зіткнутися з досить жорстким парламентером, який виглядає лібералом у внутрішньому рейтингу можливих наступників ПУТІНА, але насправді є безперечним прагматиком у тому, що стосується відносин з Україною», - сказав К.ЗАТУЛІН.

У той час він вважає, що висунення Д.МЕДВЕДЄВА як єдиного кандидата на посаду Президента РФ від ряду партій є доброю новиною для українсько-російських відносин, але поганою для тих українських політиків, які "вдають, але не розвивають відносини між обома країнами".

За словами К.ЗАТУЛІНА, Д.МЕДВЕДЄВ досить проінформований про справжні проблеми російсько-українських відносин, про позицію політичних еліт в Україні, оскільки, обіймаючи посади керівника адміністрації Президента і першого віце-прем`єра, отримував інформацію з України з перших рук.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Президент Росії Володимир ПУТІН підтримав кандидатуру першого віце-прем`єра РФ Д.МЕДВЕДЄВА як єдиного кандидата в президенти від партій «Єдина Росія», «Справедлива Росія», Аграрної партії і партії «Громадянська сила».

Вибори Президента РФ відбудуться в березні 2008 року.