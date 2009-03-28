Через серцевий напад у водія маршрутка врізалася в дерево: є постраждалі

У Луганську водій маршрутного таксі №215 через серцевий напад не впорався з керуванням і скоїв наїзд на дерево.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС у Луганській області.

За їх даними, водій маршрутки, 1967 р.н., під час транспортування помер в кареті швидкої допомоги. Ще трьох людей, пасажирів маршрутки, травмовано.