МВФ: Невирішене питання держборгу США може завдати шкоди світовій економіці

Нездатність підняти боргову стелю може завдати шкоди не тільки США, але і всій світовій економіці, заявила в четвер директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

"Критично важливо, щоб це було вирішено якомога швидше", - сказала вона, виступаючи у Вашингтоні перед щорічними засіданнями МВФ і Світового банку на наступному тижні, повідомляє Reuters.

Вона сказала, що ріст в США вже постраждав через надмірну бюджетної консолідації і буде нижче 2 відсотків цього року, перш ніж прискориться приблизно на 1 процентний пункт у 2014 році.

Конгрес США застосував так званий секвестр, або скорочення витрат, раніше цього року після того, як не зміг домовитися про повну бюджетною програмою .

Лагард вказала на ознаки прогресу в єврозоні та Японії, але сказала, що перехід до більш стабільного зростання може зайняти час.

Вона сказала, що єврозона "виринула на повітря" навесні, після шести кварталів рецесії, і її економіка може зрости майже на 1 відсоток у наступному році.

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Японія також, мабуть, досягає успіху зі своєю масштабною програмою монетарних стимулів, підвищивши ВВП приблизно на 1 відсоток.

"Дефляція добігає кінця, і в повітрі віє новонабутий оптимізм", - сказала Лагард, додавши, що Японія все ж повинна представити надійний план скорочення держборгу і реформувати соціальні програми.

Країни, що розвиваються, страждають з тих пір, як ФРС США оголосила про намір згорнути монетарні стимули. Це викликало відтік капіталу з ринків, оскільки інвестори тепер розраховують на високі ставки в розвинених економіках.

Лагард сказала, що ці хвилювання можуть скоротити ВВП у великих країнах, що розвиваються, на 0,5-1,0 процентного пункту.