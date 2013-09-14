Ісландія задумалася, чи вступати в ЄС

Як йдеться в офіційній заяві глави зовнішньополітичного відомства країни Гуннара Браги Свенссона, в найближчому майбутньому острівна держава має намір зміцнювати зв`язки з Євросоюзом, не стаючи при цьому його членом, пише "Дзеркало тижня".

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"Подання заяви про вступ до ЄС було виключно важливим для Ісландії рішенням, яке, однак, було прийнято за відсутності як єдиної думки з цього питання, так і належної переконаності в тому, що обраний шлях вірний, - зазначив Свенссен, звертаючись до членів ісландського парламенту (альтинг). - З часом хиткість основ, на яких стояло дане рішення, стала очевидною. Значна частина зусиль докладали на ведення переговорів всередині правлячої коаліції, очолюваної соціал-демократами, а не на обговорення конкретних питань з представниками ЄС".

За словами міністра, який прийшов до влади у травні цього року уряд правих і центристів, в даний момент переговори припинені ще в минулому році, остаточно зайшли в глухий кут. При цьому Свенссон особливо підкреслив, що Ісландія не відкликає свою заяву і не припиняє переговори повністю, незважаючи на те, що обидві партії, що входять в нову коаліцію, є противниками вступу країни в ЄС. При цьому він підтвердив, що питання про відновлення переговорного процесу в майбутньому може бути вирішено в ході референдуму, як про це вже неодноразово заявляли лідери правлячих партій.

В найближчому майбутньому питання про те, які політичні та економічні вигоди країна може отримати з вступу в ЄС, буде повторно поставлений перед експертною групою Університету Ісландії. Підсумковий звіт буде вивчений урядом.

Зараз проти вступу країни в ЄС виступає більше половини 320-тисячного населення острівної держави. Хоча теоретичне приєднання до ЄС могло б принести Ісландії значні вигоди в області валютного регулювання (починаючи з кризового 2008 року ісландська крона перестала вільно конвертуватися на світовому валютному ринку), під загрозою може опинитися рибальська галузь країни з-за тягнеться суперечки з сусідами про квоти на вилов багатьох цінних промислових порід. Крім того, цей шлях виглядає все менш привабливим через структурні проблеми в єврозоні і затяжного (5-10 років) процесу переходу на нову валюту.